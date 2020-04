Explica, professor Thiago! “Invisíveis” ou Ignorados?

Em razão da suspensão total ou parcial de diversas atividades econômicas fruto do avanço do COVID 19 em todas as regiões do país, expressivo número de empresas e de cidadãos, começam a enfrentar uma situação de a não mais conseguir a renda necessária para o suprimento de seus compromissos e necessidades.

Face a este fato, os governos federal, estaduais e municipais estão lançando mão a diversos programas de assistência, desde a concessão de empréstimos, distribuição de alimentos e recursos financeiros auxílios emergenciais, passando pela liberação parcial do FGTS.

E é exatamente neste sentido que emerge a tônica deste artigo.

Para que o cidadão de baixa renda, bem como os enquadrados MEI – Micro Empreendedores Individuais – possam receber os chamados auxílios emergenciais, é necessário que os mesmos estejam devidamente regularizados e cadastrados junto à diversos órgãos governamentais.

Entretanto, foi exatamente neste cenário que uma realidade há tempo “escondida” se deflagra. Refiro-me aqui aos cidadãos que por diversas razões, estando em condições economicamente desfavorecidas, não estão cadastrados em nenhum banco de dados de programas sociais.

Logo, passaram a ser denominados pelos governantes e pelos representantes de órgãos oficiais como cidadãos “invisíveis”!

Porém, faço a pergunta: estas pessoas são invisíveis ou foram ignoradas, esquecidas?

Confesso que nunca ouvi falar em ser “invisível”, mas sim, pessoas que ao longo dos tempos foram negligenciadas pela omissão do poder público na aplicação das diferentes políticas sociais.

Considerando os números apresentados pelo governo federal, aproximadamente 40 milhões de “invisíveis” negligenciados compõem a massa dos sem cadastro.

Considerando que a população do país tem cerca de 210 milhões de pessoas, aproximadamente 20 % do total dos cidadãos do país estão a margem de toda e qualquer política de inserção social, visto que simplesmente não estão “vistos” por aqueles de tem o dever de olhar!

Números e fatos como estes são mais que o suficiente para nos vergonhar, afinal, uma sociedade somente pode ser chamada de Pátria Amada quando seus filhos tiverem dignidade nas suas oportunidades e necessidades humanas.

Acorda Brasil, a fina camada que maquiava a triste realidade está sendo retirada, e a realidade vindo a tona mais do que nunca!

O autor do artigo, Thiago Hernandes de Lima, é professor de Geografia, ex-vereador e colaborador do JSOL – Jornal da Segunda On Line