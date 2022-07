EXCLUSIVO – Sete conselheiros convocam reunião para discutir afastamento de dirigentes da FEMA

Um documento assinado por sete conselheiros da FEMA -Fundação Educacional do Município de Assis- foi protocolado na manhã desta quarta-feira, dia 27 de julho, requerendo que, no prazo de 48 horas, seja convocado o Conselho Curador para se reunir extraordinariamente na próxima quarta-feira, dia 3 de agosto, às 19h30, e decidir sobre o pedido de afastamento cautelar do presidente do Conselho, Arildo José de Almeida, e do diretor executivo da instituição, professor Eduardo Vella Gonçalves.

Para convocar a reunião, de acordo com previsto no Estatuto da FEMA, eram necessárias, no mínimo, assinaturas de um terço dos membros. Como o Conselho é formado por 16 membros, o documento precisaria ser assinado por seis conselheiros.

São signatários do documento: Hélio Paiva Mattos (representante dos sindicatos de trabalhadores), Nilson Silva (representante do Magistério), João Pedro Blefari Diniz e Jessé Otávio Barreto (representantes dos alunos), Ricardo Hiroshi (representante da comunidade e vice-presidente do Conselho Curador), Valter de Souza Filho (representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Assis e Região) e Marcelo Carvalho Melo (representante da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas).

CPI – Para justificar o pedido, os conselheiros lembram de uma reunião ocorrida no dia 27 de junho onde os dirigentes -Arildo Almeida e Eduardo Vella- se comprometeram a apresentar os documentos “tendentes a demonstrar a licitude dos atos” investigados na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal e, depois, convocar uma reunião do Conselho Curador.

A CPI da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Fernando Sirchia, do PDT, foi criada no dia 20 de junho para apurar “possíveis irregularidades na direção executiva e presidência da FEMA, sobretudo envolvendo a falta de transparência das contas e eventuais fraudes remuneratórias, falsificação de documentos públicos, direcionamento de licitações, favorecimentos pessoais, contratações ilegais, uso irregular de bens públicos, peculato e abuso de poder político e econômico“.

SILÊNCIO – Os conselheiros reclamam do silêncio dos dirigentes: “Até o presente momento, entretanto, não houve a apresentação dos documentos que realmente trouxessem a segurança necessária para cada um dos Conselheiros e, em especial, para a FEMA, de cujas investigações sua história não passará incólume, independente do resultado, posto que as mídias já fizeram por promover seu descrédito”, relatam.

Os conselheiros lembram que o próprio presidente da FEMA, Arildo Almeida, em mensagem disparada num grupo de WhatsApp, no dia 8 de julho, garantiu que agendaria a convocação do Conselho Curador para a semana seguinte (11 a 15 de julho) visando “atualizar as informações e deliberar alguns assuntos administrativos”.

Na mesma mensagem, Almeida completou: “Em tempo: Reiterei o pedido à Procuradora Jurídica para apresentar o parecer sobre o teto dos salários“.

No entanto, como a reunião não foi convocada e os documentos não foram apresentados, o grupo de conselheiros decidiu redigir e protocolar o documento, convocando o encontro para a próxima quarta-feira, dia 3 de agosto, às 19h30.

CONSELHO – O Conselho Curador, órgão soberano e deliberativo da instituição, possui representantes de 16 entidades, sendo três membros natos. São eles:

NATOS:

Dirigente Regional de Ensino de Assis – Marlene Barchi

Prefeito Municipal – José Aparecido Fernandes

Secretária Municipal de Ensino – Dulce de Andrade Araújo

SEGMENTOS:

Associação Comercial e Industrial de Assis – Joseval Reis Batista/Name Sabeh

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Assis e Região – José Antônio Bueno/Valter de Souza Filho

Associação Paulista de Medicina – Antônio Fabiano Morelli/Roberto de Mello

Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas – Marcelo Carvalho Melo/Marcelo Gomes

Comunidade Geral – Flávio Herivelto Moretone Eugênio/Ricardo Hiroshi

Corpo Discente do IMESA – João Pedro Blefari Diniz/Jessé Otávio Barreto

Corpo Docente do IMESA – David Lúcio Arruda Valverde/Edson Fernando Pícolo

Entidades do Magistério – Iza Maria Giannasi/Nilson Silva

Unesp – Campus de Assis) – Andréa Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi/Adão Vermelho

Funcionários da FEMA – Giovana Rodrigues Becheli/Marcos Daniel Dias Palma

Ordem dos Advogados do Brasil – Gustavo Gomes da Silva/Paulo José Delchiaro

Prefeitura Municipal de Assis – Arildo José de Almeida/Percy Cidin Amêndola Speridião

Sindicatos dos Trabalhadores de Assis – Hélio Paiva Mattos/Vagner José de Campos



