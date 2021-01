EXCLUSIVO – NAR volta a funcionar e Unimar assume Oncologia

Duas importantes notícias para o atendimento na área da saúde pública em Assis.

O NAR -Núcleo de Atendimento Referenciado-, fechado desde agosto de 2020, quando foi encerrado o convênio entre o CIVAP -Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema- e a Secretaria Estadual da Saúde, foi reativado na manhã desta segunda-feira, dia 4 de janeiro, no Hospital Regional de Assis.

O serviço do Pronto Socorro passa a ser executado por uma equipe médica da Santa Casa de Chavantes, que venceu a licitação realizada pelo Governo do Estado de São Paulo.

No entanto, o NAR não atenderá vítimas de COVID-19, como acontecia até a interrupção do convênio. “A unidade é um Pronto Socorro é destinada aos pacientes do risco vermelho. Só receberá pessoas encaminhadas pela Unidade de Pronto Atendimento -UPA- ou transportadas por viaturas policiais ou sanitárias de casos considerados graves”, explicou uma técnica na área da saúde pública.

UNACON – Também nesta segunda-feira, dia 4, a Associação Hospitalar Beneficente, mantida pela UNIMAR -Universidade de Marília-, assumiu a Unidade de Oncologia do Hospital Regional de Assis, substituindo o CIVAP, que teve convênio encerrado com a Secretaria Estadual da Saúde para o atendimento aos pacientes com câncer, neste dia 31 de dezembro.

Com a continuidade do serviço, foi cumprida a promessa feita, meses atrás pela direção do Hospital Regional de Assis, que o serviço de oncologia não seria interrompido ao término do convênio com o CIVPAP.

NAR e Unacon funcionam no Hospital Regional