Ex-ministro que residiu em Assis morre no Rio de Janeiro

Assis perdeu um dos seus mais ilustres antigos moradores.

Morreu neste domingo, dia 1º de agosto, aos 84 anos de idade, vítima de infarto, o cientista político e ex-ministro da Cultura Francisco Corrêa Weffort, que nasceu na cidade de Quatá, em 1935, e residiu durante alguns anos em Assis, na rua Otacílio Dorácio Mendes, na vila Operária.

O ex-ministro morreu no hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde estava internado.

Formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo -USP-, Weffort participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, sigla na qual ocupou o cargo de secretário-geral.

O cientista político foi filiado ao Partido Trabalhadores até 1994, quando aceitou o convite para ser Ministro da Cultura durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, no período de 1995 a 2002.

Antes de ser nomeado ministro, Weffort participou ativamente da campanha das Diretas Já, mobilizações populares em prol do restabelecimento das eleições diretas para Presidência no Brasil.

ACADEMIA – No ano de 1984, Weffort foi aprovado como professor titular do Departamento de Ciência Política da USP, onde permaneceu até 1995.

Na banca examinadora, estava Fernando Henrique, que foi seu professor no curso de graduação.

O pesquisador já havia lecionado na USP de 1961 até o golpe militar, em 1964.

Weffort também foi fundador e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, pesquisador do Centro de Estudos da Cultura Contemporânea e lecionou em instituições de pesquisa estrangeiras, como o Wilson Center e o Helen Kellogg Institute, ambas nos EUA, além da Universidade de Essex, na Inglaterra.

Weffort integrou ainda o grupo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento . Ao longo de sua trajetória acadêmica, dedicou-se a estudar a democracia no Brasil e em outros países do mundo e o populismo. Entre seus principais livros publicados estão “Por que Democracia?”, de 1984, “Qual Democracia?”, de 1992, e “Formação do pensamento político brasileiro”, de 2006.

