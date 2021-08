Esporte Espetacular, da TV Globo, mostra origem do VOCEM neste domingo

Uma reportagem contando um pouco sobre a origem do VOCEM de Assis será exibida em rede nacional, no programa Esporte Espetacular, na manhã deste domingo, na Rede Globo de Televisão.

Uma equipe da TV Tem, emissora afiliada da Rede Globo de Televisão, esteve em Assis nesta terça-feira, dia 24 de agosto, para ouvir personagens e gravar imagens.

O repórter Alexandre Azank, acompanhado de um cinegrafista, gravou depoimento do ex-técnico Sérgio Berti, o ‘Bolão’, e dos ex-jogadores Gersinho e Vandinho, que fizeram parte do elenco que estreou no futebol profissional, no ano de 1978.

Mesmo formado apenas por atletas da própria cidade, o ‘Esquadrão da Fé’, que estreava na ‘Terceira Divisão’, chegou até o quadrangular final da competição.

As imagens foram gravadas no estádio municipal Marcelino de Souza, onde o time disputou a competição naquele ano.

Também foram captadas imagens de registros históricos do clube marianinho, fundado pelo saudoso padre Aloísio Bellini.

“Por ter sido fundado por um padre e pelo fato de os jogadores serem obrigados a assistirem a missa antes do jogo, a produção do Esporte Espetacular se interessou pela história e nos encarregou de fazer essa reportagem”, contou o jornalista Azank.

Alexandre Azank gravou imagens na vila Operária