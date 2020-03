Escolas suspendem aulas com medo do ‘COVID-19’

Todas as escolas públicas de Assis estão com aulas suspensas.

A dirigente regional de ensino, Marlene Barchi Dib, no final de semana, já anunciou que a Secretaria Estadual de Educação havia decidido suspender gradativamente as aulas na rede estadual de ensino. “A partir da segunda-feira, dia 23, as escolas estarão fechadas”, prevê.

Na manhã desta segunda-feira, dia 16, após uma reunião, a secretária municipal da Educação também anunciou a suspensão das atividades, por tempo indeterminado, na rede municipal a partir desta terça-feira, dia 17 de março.

O município irá seguir a determinação da Secretaria Estadual e a medida vale para toda a rede municipal de ensino.

A secretária Dulce de Andrade Araújo informou também “que não haverá creche pólo e os professores e servidores devem permanecer em suas casas”. Segundo elas, ‘formações e orientações técnicas também estão suspensas’.

Disse a secretária: “Nós optamos, em conjunto, por parar as atividades totalmente a partir desta terça-feira e acolhermos os pais nesta segunda-feira, quando tivemos aulas normalmente. Essa é uma medida sensata e que já afasta nossas crianças e professores de riscos”, justificou a secretária municipal da Educação.

Dirigente regional, Marlene Barchi Dib, anunciou suspensão das aulas