Equipe TOR apreende droga em motor de veículo

Mais uma apreensão de drogas efetuada pela Polícia Militar Rodoviária nas rodovias regionais.

O que despertou a atenção dos policiais na ocorrência registrada na noite desta terça-feira-feira, dia 18 de outubro, é que parte da droga foi escondida até no motor do veículo.

Por volta das 21 horas, no km 14 da rodovia Orlando Quagliato, em Santa Cruz do Rio Pardo, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR- abordou um veículo Fiat Uno, placas de Muriaé-MG.

Ao realizarem uma vistoria no interior do carro, foram encontrados 79 tabletes de maconha e 29 pacotes de skank. A droga estava camuflada nas tampas laterais, no portas malas e até entre as peças do motor.

No total, após a pesagem realizada na delegacia de polícia, a apreensão resultou em 32 quilos e 559 gramas de maconha e nove quilos, 331 gramas de skank.

O motorista, um homem de 28 anos, recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado à cadeia de São Pedro do Turvo, onde aguardará a Justiça realizar a audiência de custódia.

O veículo e a droga foram apreendidos.