Entidade protetora de animais promove ‘Mega Bazar de Natal’

A entidade ‘Coisa de Bicho’, protetora de animais que atua em Assis com diferentes ações, está promovendo mais um evento beneficente com a finalidade de arrecadar recursos para manter os projetos desenvolvidos junto à comunidade.

Neste domingo, dia 22 de dezembro,das 9 às 18 horas, no barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, na rua Tibiriçá, número 1, na passagem da linha férrea que interliga a vila Xavier à vila Operária, acontecerá um bazar com produtos sendo comercializados com preços a partir de R$ 1,00.

“São produtos novos, seminovos e usados com preços inacreditáveis”, garantem as dirigentes da entidade.

Entre os produtos a serem comercializados, haverá roupas, sapatos, acessórios, artigos de cama, mesa e banho e até brinquedos para servirem como presente de Natal.

As dirigentes da entidade “Coisa de Bicho” garantem peças com medidas e tamanhos para toda a família: bebê, infanto-juvenil, e adulto, masculino, feminino e ‘plus Size’.

“Você é nosso convidado especial!”, finalizam.

Mega Bazar acontece neste domingo