Empresa explica pane elétrica que afetou parte da cidade

Na manhã desta segunda-feira, dia 12 de julho, grande parte de Assis foi afetada com a queda de energia elétrica. O Jornal de Assis entrou em contato com a empresa concessionária dos serviços, que explicou o ocorrido.

“A Energisa Sul-Sudeste informa que, na manhã desta segunda-feira (12), um acidente na área rural, envolvendo uma retroescavadeira que tocou na linha de transmissão, ocasionou a interrupção no fornecimento de energia elétrica para clientes da área central e dos bairros Vila Xavier, Vila Prudenciana, Jardins 3 Américas I e II, Jardim Paulista e adjacências.

Além de Assis, o incidente afetou ainda consumidores de Cruzália, Florínea, Pedrinhas Paulista, Santa Cruz da Boa Vista e Tarumã.

Após manobras no sistema elétrico, o fornecimento de energia elétrica foi normalizado às 11h03.

A Energisa Sul-Sudeste alerta que, além da interrupção no fornecimento de energia, trabalhadores do campo que manuseiam tratores e máquinas agrícolas perto da rede elétrica, sem observar as orientações de segurança, correm o risco de sofrer um choque elétrico e consequentemente acidentes graves“, informou a empresa.