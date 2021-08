Em nota oficial, Marinha explica acampamento montado em Assis

O final de semana foi marcado pela divulgação em grande escala de imagens e áudios espalhados pelas diferentes redes sociais informando sobre a suposta atuação de uma equipe da Marinha em Assis.

Houve casos em que, equivocadamente, o grupo foi confundido como sendo do Exército e que seria uma ação preparatória para os atos programados para o Dia 7 de setembro.

Nesta segunda-feira, atendendo solicitação do Jornal da Segunda, a Marinha do Brasil se manifestou, de maneira oficial, a respeito da presença dos soldados e oficiais acampados em barracas, às margens da SP-333, rodovia Miguel Jubran, em Assis.

A assessoria de comunicação social da Marinha informou: “O Comando do 8º Distrito Naval informa que a presença dos veículos da Marinha na cidade de Assis-SP refere-se a um deslocamento de rotina, em função de exercícios programados, não havendo nenhuma atividade específica no município”, resumiu.

A tropa, segundo apurado, está em e deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde deve participar de operação na divisa do país.

Movimentação de veículos da Marinha em Assis

Imagem:Redes sociais