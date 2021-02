Dois sepultamentos nesta sexta-feira, em Assis

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade.

A senhora Anaide Anália do Nascimento Nunes, de 78 anos, está sendo velada no Velório Municipal do Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento está programado para às 15 horas, segundo informações do centro Funerário São Vicente.

A senhora Josefa Maria dos Santos Alves, de 76 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento não foi informado.

Por determinação da administração do Cemitério Municipal da Saudade, a informação sobre os horários dos sepultamentos -fornecida, por telefone, há vários anos-, agora só poderá ser dada por meio de mensagem eletrônica.

Até o momento da publicação dessa notícia -10h00- ainda não havia sido respondido o email encaminhado pelo JSOL solicitando os horários dos sepultamentos nesta data.

O telefone do Cemitério Municipal é o 3324-9259.

Em Cândido Mota, haverá o sepultamento de Luís Ferreira de Oliveira, de 56 anos, que morava na rua Pires. O corpo está no Velório Municipal e ainda não foi definido o horário do sepultamento.