Dois sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 4 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Gentil Barbosa Magalhães, de 57 anos de idade, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. O horário do sepultamento não foi definido pela família.

Leandro Aparecido Pinto morreu em sua residência e a família aguarda a liberação do corpo para definir o local do velório e horário do sepultamento.

Em Tarumã, no período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor José Alexandre Filho, de 84 anos, que morava na rua dos Canários e está sendo velado no Velório Municipal.

Na cidade de Maracaí, haverá o sepultamento do senhor Gerson Pereira de Souza, de 80 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!