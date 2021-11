Dois sepultamentos em Assis neste sábado

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 6 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Valdir Freire, de 67 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 9h30.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da jovem Ana Cláudia Garcia de Oliveira, de 27 anos, que estava internada no Hospital Regional, após acidente de trânsito. O velório acontece na capela do Cervinho, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

REGIÃO – Na vizinha Cândido Mota, às 10 horas, será sepultado o senhor Eliseu Renato Martins, de 90 anos, que morava na rua Hermínio L. Ferreira. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!