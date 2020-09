Dois sepultamentos em Assis neste domingo

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 13 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor João Brás Paião, de 72 anos de idade, que morava na rua Santo Antônio, na vila São Benedito, no Complexo Prudenciana. O corpo está sendo velado no próprio cemitério municipal.

Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento de Washington Saraiva, de 40 anos, morador da rua Antônio Augusto Palhares, na vila Ribeiro. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.

O senhor Pedro Delfino de Oliveira, de 90 anos, que morava na rua doutora Ana Barbosa, em Assis, está sendo velado no Velório Municipal de Cândido Mota, onde será sepultado, em horário a ser definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!