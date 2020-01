Dois sepultamentos em Assis nesta segunda-feira, 6 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 6 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8 horas, será sepultado o senhor Luís de Lima, de 84 anos de idade, que morava na rua XV de Novembro.

Também no período da manhã, às 10 horas, haverá o sepultamento do senhor Jonas Dito Gomes, de 70 anos, morador da rua Hermes Rodrigues da Fonseca, na vila Tênis Clube.

Em Cândido Mota, na Igreja Assembleia de Deus do distrito do Frutal do Campo, está sendo velada Ingrins Aparecida de Oliveira dos Santos, de 45 anos. O sepultamento não teve horário definido ainda.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!