Dois sepultamentos em Assis nesta segunda-feira, 17 de fevereiro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Inês de Fátima Silveira Alves, de 63 anos de idade, que morava no rancho Moreno, na Água das Antas. O corpo está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, acontecerá o sepultamento da senhora Isolda de Lima Gomes, de 83 anos, moradora da rua São Sebastião. O velório ocorre no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!