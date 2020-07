Dois sepultamentos em Assis nesta quarta-feira, dia 22 de julho

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 22 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado Rodrigo Furlaneto, de 39 anos de idade, que morava na rua Maria Geraldoni Haddad, no bairro conhecido como ‘Pacaembu’. Ele morreu após complicações decorrentes de uma cirurgia. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

A senhora Iraci de Oliveira Marques, de 81 anos de idade, que morava na rua Fagundes Varela, na vila Ribeiro, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente. No início da tarde, às 12 horas, o corpo será levado para Cândido Mota, onde será sepultado.

O corpo de Adacyl de Souza, que morreu na cidade de Marília, está sendo transladado para Assis e não há informações sobre o local do velório e o horário do sepultamento.

Em Tarumã, o corpo do senhor Andrelino Dias da Silva, de 67 anos de idade, morador da rua Pau D’alho, está sendo velado no Velório Municipal, mas não foi definido o horário do sepultamento.

Também no vizinho município de Tarumã, no período da manhã, será sepultado o bebê Afonso Mantovani Garrido dos Santos, de apenas 30 dias.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!