Dois homicídios em Assis neste final de semana

O final de semana foi marcado por dois homicídios em Assis.

Na tarde de sábado, dia 21, Jessé Borges, de 35 anos, foi morto com um golpe de faca, quando transitava com sua bicicleta no Jardim Eldorado. O assassino também estava de bicicleta e fugiu na sequência, mas ele já teria identificado pela Polícia Militar, que ouviu testemunhas no local.

O sepultamento de Jessé Borges aconteceu na tarde deste domingo, no Cemitério Municipal da Saudade.

Na manhã de domingo, dias 22, na rua da Penha, na vila Maria Isabel, Gustavo Henrique Monteiro Pereira, de 28 anos, conhecido por ‘Gordo’, foi assassinado a tiros.

O corpo de Gustavo Henrique, após ser liberado pelo Instituto Médico Legal, foi liberado à família para ser transladado até a cidade de Americana, onde será sepultado.

Os dois crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Polícia Civil investigará os dois crimes