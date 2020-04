Dobra o número de hospitalizados com COVID-19 em Assis

A Secretaria Municipal da Saúde divulgou no final da manhã desta quarta-feira, dia 8 de abril, mais um boletim dos casos de coronavírus em Assis.

A principal mudança, em comparação ao boletim divulgado no dia anterior, é o fato de ter dobrado o número de pessoas hospitalizadas com suspeita do vírus COVID-19.

Agora, são quatro pessoas internadas na cidade.

O números de casos confirmados continua o mesmo: duas vítimas, sendo uma mulher de 53 anos de idade, que encontra-se em tratamento na capital paulista, e um rapaz de 22 anos que, após isolamento social, “está bem”, segundo a Secretaria da Saúde.

No total, segundo o Boletim, são 23 casos suspeitos no município.