Diretoria decide fechar Tênis Clube a partir de segunda-feira

Os associados do Assis Tênis Clube receberam, no início da noite desta quarta-feira, dia 18 de março, uma mensagem através das redes sociais, informando que o clube estará fechado a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março.

Diz o texto encaminhado aos associados:

“A Diretoria Executiva, Conselho fiscal e Conselho de Administrativo, em reunião extraordinária realizada nas dependências do ATC, às 16 horas desta quarta-feira, 18, deliberou, pela maioria dos participantes, que o Clube estará com todas as suas dependências fechadas, a partir de segunda-feira, 23 de março, às 6 horas.

O fechamento do Clube é por tempo indeterminado, com o propósito de evitar contágio do COVID 19.”