Dia ‘D’ agenda 60 exames de mamografia nos AMEs de Assis e Ourinhos

Neste sábado, dia 19 de março, a gestão ambulatorial da Santa Casa de Assis realizou o ‘Super Dia D da Mulher‘ nos AME’s -Ambulatório Médico de Especialidades- de Assis e Ourinhos. Com ações de prevenção e conscientização sobre a saúde feminina, foram agendados 60 exames de mamografia nas duas cidades.

O ‘Super Dia D’ foi realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, buscando incentivar a prevenção ao câncer de mama, por meio do programa ‘Mulheres de Peito’, que oferece exames de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos de idade sem a necessidade do pedido médico prévio.

A direção da Santa Casa explica que “os AME’s tem, por característica, o alto padrão de atendimento a seus pacientes do início ao fim e busca sempre estar muito próximos da comunidade”.

Nos eventos, realizados em pontos estratégicos de Assis e Ourinhos, foi possível alcançar um número maior de mulheres. Em Ourinhos, a atividade se concentrou na na praça Mello Peixoto. Na cidade de Assis, ocorreu no pátio do Supermercado São Judas, na vila Ribeiro.

Durante os eventos, foram agendados mais de 60 exames de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos e oferecidas orientações com profissionais da saúde de diversas áreas, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista.

O evento mostrou que muitas das mulheres abordadas estavam há mais de dois anos sem realizar o exame preventivo, o que comprova a importância do evento e a necessidade de ampliar a divulgação do Programa ‘Mulheres de Peito’, da Secretaria de Estado da Saúde.

O câncer de mama é o mais prevalente entre as mulheres e, uma vez diagnosticado e tratado desde o início, as chances de cura completa são significativamente maiores. “Por isso, a realização do exame de mamografia é fundamental!”, sugerem os profissionais do AME.

Mulheres que não participaram do evento, com idade entre 50 e 69 anos, que desejarem realizar a mamografia, podem agendar seus exames pelo 0800 779 0000 durante todo o ano.

Para mais informações sobre os AMEs gerenciados pela Santa Casa de Assis acesse:

www.santacasadeassis.org.br

www.ameassis.org.br

www.ameourinhos.org.br

O AME realizou o evento em Assis (foto) e na cidade de Ourinhos

Imagem: Divulgação