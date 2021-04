Cursinho pré-vestibular ‘Paulo Freire’ tem inscrições abertas

O cursinho popular pré-vestibular ‘Paulo Freire’, que terá o reinício das aulas ‘on line’ a partir do dia 3 de maio, está com inscrições abertas.

Segundo a professora Letícia Silva, a ideia de criar um cursinho pré-vestibular surgiu no início de 2020, semanas antes do início da pandemia do Covid-19. “O intuito é complementar os estudos de alunos e ex-alunos da rede pública que pretendem realizar a prova do Enem e exames vestibulares”.

Inicialmente, segundo ela, seriam oferecidas somente aulas nas disciplinas de Português, Inglês e Redação, e elas aconteceriam semanalmente, sempre às sextas-feiras, numa sala cedida pelo Sindicato dos Bancários de Assis.

“Um ano depois, ainda na mesma situação da pandemia, a ideia do cursinho cresceu, ganhou apoio e forma e tem o seu reinício marcado para o próximo dia 3 de maio”, reforçou Letícia.

A equipe de voluntários do cursinho popular ‘Paulo Freire’ é formada por professores de escolas das redes públicas e particulares, alunos recém-formados ou em fase de conclusão de cursos de graduação da Unesp-Assis e de outras universidades.

Maior do que o projeto inicial, as aulas, neste ano, acontecerão de segunda-feira à sexta-feira, sempre no período noturno, das 19 às 22h40.

“O cursinho recebe o nome de ‘Paulo Freire’, Patrono da Educação Brasileira e um dos pensadores mais renomados da pedagogia mundial, que se destaca justamente por seu trabalho na área da educação popular, valorizando a escolarização como forma de emancipação”, explicou a professora Letícia.

A princípio, devido ao isolamento social decorrente da pandemia, as aulas serão realizadas remotamente, por meio da plataforma ‘Google Meet’. “Posteriormente, quando todos estiverem vacinados e as medidas para contenção da pandemia puderem ser relaxadas, pretendemos oferecer as aulas presencialmente”, conta outro professor, Ulisses Coelho.

Letícia conclui explicando que o objetivo do cursinho popular “é tentar, com as ferramentas que possuímos, amenizar os danos causados ao processo de aprendizagem dos jovens de Assis e região pelo fechamento de escolas públicas, atrasando sua entrada em instituições de Ensino Superior”, diz.

As inscrições para o Cursinho ‘Paulo Freire’ podem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário on-line. Como o público-alvo é formado por alunos e ex-alunos de escola pública, os organizadores explicam que será necessário apresentar um documento comprovando a escolaridade.

Mais informações sobre as aulas, inscrições e professores pelo Instagram do cursinho (@popularpaulofreire) ou ainda pelo telefone 18-99137-9379, com a professora Letícia.