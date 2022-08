Com presença do presidente da FPF, empresário Galli recebe titulo de Cidadão Assisense

Aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 12 de agosto, no salão de festas da Associação Comercial e Industrial, a sessão solene da Câmara Municipal de Assis para a entrega do Título Honorífico de Cidadão Assisense ao empresário Antônio Aparecido Galli, gerente do Hiper Saúde Bauru e presidente da Matonense, clube que disputa o Campeonato Paulista da Série A-3.

Além de várias autoridades políticas e empresários da região, a cerimônia contou com a presença do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos.

O encontro foi dirigido pelo presente da Câmara, Luis Antônio Ramão.

O projeto concedendo a honraria é de autoria do ex-vereador Luís Remo Contim (Bigode), e foi aprovado na legislatura anterior, em fevereiro de 2020.

DOAÇÕES – Durante a cerimônia, o homenageado Antônio Galli anunciou a doação de R$ 30 mil à Santa Casa de Misericórdia de Assis, R$ 10 mil ao Abrigo dos Idosos e intercedeu para destinar mais R$ 20 mil para a APAE de Assis.

QUEM É – O empresário Antônio Galli é natural de Matão e gerencia os grupos: HiperSaúde Bauru, Hipersaúde Ribeirão, SaudeCap São José do Rio Preto, CAP Presidente Prudente, VIDA CAP Campinas, VALECAP São José dos Campos, HiperCap ABC e HiperCap Alto do Tietê.

As atividades desenvolvidas pelo grupo do empresário Antônio Aparecido Galli prestam serviços às entidades filantrópicas: Hospital do Amor – Hospital do Câncer de Barretos – Fundação Pio XII, Hospital do Câncer Infantil Boldrini, Federação das Apaes do Estado de São Paulo, Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, Hospital do Câncer de Jaú – Fundação Amaral Carvalho e Hospital GRAAC.

O HiperSaúde – Título de Capitalização, bastante divulgado em Assis, reverte parte da arrecadação da venda dos títulos ao Hospital do Câncer de Jaú – Fundação Amaral Carvalho. Nos últimos anos, centenas de pacientes assisenses já foram atendidos em tratamento oncológico em Jaú.

Desde o início dos sorteios do HiperSaúde (antigo BauruCap), só no município de Assis foram concedidos mais de R$ 10 milhões em prêmios, além de valiosos prêmios em dinheiro distribuídos a moradores da região.

“Para nós, de Assis, foi motivo de muita felicidade receber o Galli como o mais novo cidadão assisense”, comemorou Lauro Valim, amigo do empresário homenageado e presidente do VOCEM.

Galli é cumprimentado pelo presidente da FPF, Reinaldo Carneiro, sob olhares dos dirigentes do VOCEM, Lauro Valim e Edson Fiuza