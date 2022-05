Com novidades, VOCEM está escalado para tentar quebrar invencibilidade do Grêmio Prudente

Eduardo fará sua estreia na zaga mariana

Com novidades na zaga, meio campo e ataque, o VOCEM está pronto para tentar quebrar a invencibilidade do líder, Grêmio Prudente, na manhã deste domingo, dia 29 de maio, no estádio Tonicão, e se manter na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Após o treinamento coletivo realizado na manhã desta sexta-feira, dia 27, o técnico Paulo César ‘PC’ confirmou o zagueiro Eduardo, que veio do Capivariano, como titular, ao lado do capitão Klaidher, o pequenino Nickson na armação do meio campo e Gabriel Marinheiro no ataque, ao lado do grandalhão Leonardo.

Com isso, o ‘Esquadrão da Fé’ entrará em campo com: Matheus, Aderlan ‘Capela’, Eduardo, Klaidher e Rhuan; Erick, Favela, Deivid e Nickson; Leonardo e Marinheiro.

Na treino desta sexta-feira, o meia Giancarlo voltou a sofrer uma lesão que o afastou do time por semanas e retornou ao Departamento Médico.

ÁRBITRO – A Federação Paulista de Futebol escalou Márcio Henrique de Góis, de 42 anos, para voltar apitar um jogo oficial depois de quase três meses. Ele terá como auxiliares: Ricardo Busette e Orlando Massola Júnior, ambos de 46 anos.

A última atuação de Mário de Góis no futebol paulista ocorreu no dia 16 de março, em Barretos, quando ele apitou a vitória da Matonense sobre o Barretos por 4 a 3, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. Naquela partida, ele aplicou nove cartões amarelos e um vermelho.

A RODADA

Domingo, 10 horas, em Assis: VOCEM x Grêmio Prudente

Domingo, 10 horas, em Osvaldo Cruz: Osvaldo Cruz x Santacruzense

Domingo, 15 horas, em Itararé: Itararé x Assisense

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 11 pontos

*VOCEM – 07 pontos

Itararé – 07 pontos

Assisense – 05 pontos

*Osvaldo Cruz – 05 pontos

Santacruzense – 01 ponto

* Não estão computados os pontos do jogo não realizado entre VOCEM e Osvaldo Cruz

Técnico ‘PC’ conversa com jogadores após treinamento