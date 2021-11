Com grupo de Ourinhos, Concha Acústica volta a receber atração cultural

A Concha Acústica ‘Cornélio Fortuna’, na vila Xavier, após vários anos sem atividade cultural, volta a ser palco de um espetáculo neste final de semana. A atração será o grupo teatral ‘Soarte’, de Ourinhos, criado pelo ex-diretor da Fundação Assisense de Cultura, saudoso Sérgio Nunes. A peça ‘Maria Peregrina’, com texto de Luís Alberto de Abreu e direção de Leandro Faria, será encenada neste sábado, dia 20 de novembro, às 16 horas.

A Associação Cultural ‘Soarte’ foi contemplada no edital Proac Expresso ‘Lei Aldir Blanc’, do governo do estado de São Paulo, e recebeu o “Prêmio por histórico de realização em teatro”. Em contrapartida, o grupo decidiu excursionar por dez cidades do interior paulista com a peça ‘Maria Peregrina’ em dez cidades do interior do estado de São Paulo.

“A peça teatral apresenta características do teatro popular, com referências como a ‘Folia de Reis’ e aborda o universo cultural do interior do estado de São Paulo. É um espetáculo que traz, na sua dramaturgia, momentos de drama e comédia e tem o objetivo de levar ao público entretenimento e reflexão”, explica o diretor Leandro Faria.

LOCAL – O espetáculo ‘Maria Peregrina’ está programado para tarde deste sábado, 16 horas, na Concha Acústica, na vila Xavier. Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o Galpão Cultural, na Travessa Sorocabana.

A apresentação em Assis é fruto de uma parceria entre a Associação Cultural ‘Soarte’, a Secretaria Municipal de Cultura e o Galpão Cultural Assis.

SINOPSE – Um romeiro a caminho de Aparecida encontra uma mulher desmemoriada na beira da estrada. A partir deste encontro, o romeiro ajuda a mulher a relembrar sua identidade. Três histórias distintas que envolvem drama e comédia se entrelaçam, permitindo que a memória desta mulher misteriosa seja reconstruída.

As histórias narradas pelo romeiro resgatam lembranças e acontecimentos que revelam a vida de ‘Maria Peregrina’, personagem do folclore popular do interior do estado de São Paulo, considerada santa pela população de São José dos Campos, cidade onde viveu e faleceu.

Ficha técnica:

Direção: Leandro Faria

Produção: Marcelo Piraju

Elenco: Rubia Rochetto, Bruna Domingues, Weber Carvalho, Leandro Faria, Neguitinho e Leandro de Paula.

Cenografia: Nilza Guerreiro

Contrarregra: Lucas Silva

A classificação indicativa do espetáculo é 14 anos e a entrada é gratuita.

CALENDÁRIO:

Novembro:

Tupã 06/11 – 16h

Paraguaçu Paulista 07/11 – 20h

Jaú 13/11 – 16h

Ourinhos 14/11 – 10h

Assis 20/11 – 16h

Presidente Prudente 21/11 – 16h

Marília 27/11 – 16h

Adamantina 28/11 – 16h

Dezembro:

Bauru 04/12 – 16h

Avaré 05/12 -16h

GRUPO – A Associação Cultural Soarte iniciou suas atividades na cidade de Ourinhos SP em 1993. Durante esses anos a Soarte contribuiu para o desenvolvimento cultural da cidade, realizando espetáculos, oficinas, exposições, debates e outras atividades ligadas à cultura.

Até o ano de 2008, o grupo foi dirigido pelo Sérgio Nunes Faria, artista que contribuiu ativamente para o desenvolvimento da cultura na cidade e região. Sérgio faleceu em 2008, e a partir deste ano o grupo começou a ser dirigido pelo diretor e ator Leandro Faria.

O grupo trabalha com um teatro de repertório, e desenvolve peças adultas e infantis.

As peças infantis que o grupo produz são educativas e ajudam as crianças a se informarem, sobre temas importantes como o combate ao trabalho infantil e a exploração sexual infantil.

A Soarte já realizou também espetáculos infantis sobre o meio ambiente, coleta seletiva de lixo e prevenção de DSTs, para o público infanto-juvenil.

O grupo já viajou para sete estados do país, se apresentando em mais de cem cidades.

Durante sua trajetória de 28 anos de teatro, a Soarte já realizou muitos projetos culturais e participou de mostras e festivais teatrais.

Em 2018, a associação foi contemplada como Ponto de Cultura, no edital de chamamento e seleção para premiação de iniciativas da “Rede de Pontos de Cultura da Política Nacional de Cultura Viva no Estado de São Paulo.

Grupo Soarte se apresentará na Concha Acústica