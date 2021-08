Com gol de Wilton ‘Wiltanque’, VOCEM vence o clássico no Tonicão

Na tarde desta quinta-feira, dia 19 de agosto, com um gol de cabeça, anotado no início do segundo tempo pelo oportunista atacante Wilton -apelidado de ‘Wiltanque’ em razão de seu porte físico avantajado-, o VOCEM derrotou o Atlético Assisense por 1 a 0 no estádio Tonicão, em clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Como era de se esperar, o dérbi foi bastante equilibrado, com poucas chances claras de gol.

O único gol da partida foi um prêmio para o oportunista atacante mariano, que já havia conseguido ganhar o escanteio após ter chutado forte e obrigado o goleiro Henrique a espalmar pela linha de fundo.

Na cobrança, ‘Wiltanque’ se desvencilhou do marcador e, dentro da pequena área, não teve dificuldades para cabecear no canto direito do arqueiro.

Com a terceira vitória em três compromissos, o VOCEM continua com 100% de aproveitamento na competição. O ‘Esquadrão da Fé’ chega a nove pontos conquistados e divide a liderança do grupo 2 com o Marília Atlético Clube, que foi até Penápolis na tarde desta quinta-feira e derrotou o Penapolense por 1 a 0.

O Atlético Assisense, continua com apenas um ponto somado em três rodadas e se mantém na penúltima colocação do grupo, à frente apenas do Taquaritinga, que perdeu em casa para o XV de Jaú por 2 a 1 nesta quinta-feira.

Dos seis clubes do grupo, três avançam para a segunda fase.

O ‘Falcão do Vale’ perdeu o clássico jogando com: Henrique; Hilário, Pedro, Jansen e Michel; Cassiano, Abdala, João Vítor e Kleberson; Valmir e Raphael. No transcorrer da partida, o técnico Mauri Euzébio colocou: Rafael, Lucas Maia, Wesley, Gabriel, Guilherme e Eddie Murphy.

O VOCEM entrou em campo com: João Guiotti; William, Felipe, Geromel e Thiago; Jhonatan, Cleiverson ‘Cabeleira’, João Lucas e Léo Fontana; Wilton ‘Wiltanque’ e Ismael. Na segunda etapa, o treinador Júlio César, o ‘Juca’, promoveu a entrada de quatro jogadores no ‘Esquadrão da Fé’: Caio, Ítalo, Pedro Fraga e Murilo.

“Com humildade e trabalho forte, pudemos fazer uma partida equilibrada, respeitando o adversário, mas procurando o gol a todo o momento”, comentou o técnico Juca, após a vitória.

Sobre o oportunismo de ‘Wiltanque’ no lance do gol, o treinador completou: “Essa jogada foi bastante treinada durante a semana e ele foi feliz na conclusão”, elogiou.

Ao marcar contra o Assisense, ‘Wiltanque’ chegou ao seu terceiro gol no Campeonato Paulista da categoria sub-20.

RESULTADOS

Assisense 0 x 1 VOCEM

Penapolense 0 x 1 Marília

Taquaritinga 1 x 2 XV de Jaú

PRÓXIMA RODADA

Dia 26 de agosto – Quinta-feira

VOCEM x Marília

Taquaritinga x Penapolense

XV de Jaú x Assisense

CLASSIFICAÇÃO

Marília e VOCEM – 9 pontos

XV de Jaú – 6 pontos

Penapolense e Assisense – 1 ponto

Taquritinga – 0 ponto

Wilton ‘Wiltanque’ comemora o gol no clássico

Imagem: Ana Ferreira/SME