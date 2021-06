Com enormes filas, Assis ‘madruga’ para vacinar quem tem 45 anos ou mais

Assis ‘madrugou’ nesta quinta-feira, dia 17 de junho, com enormes filas formadas por pessoas com mais de 45 anos de idade em busca da vacina contra a COVID-19.

O congestionamento de veículos para acesso ao Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, onde ocorre vacinação no estilo ‘drive thru’, por volta das 8 horas, chegava até a antiga APOCIRA, numa marginal ao lado da rodovia Raposo Tavares.

Antes das 6 horas da manhã, já havia carros estacionados no portão de acesso ao parque, pela avenida ‘Chico Mendes’ (foto). A imunização nesse local acontece das 9 às 16 horas.

Nas creches, com programação de vacinação prevista no período das 8 horas ao meio dia, muitas pessoas chegaram antes das 5 horas, devidamente agasalhadas por conta das baixas temperaturas registradas.

A Secretaria Municipal da Saúde prevê que esta quinta-feira deve ser o dia de maior número de pessoas a serem vacinadas, com uma faixa etária dos 45 aos 55 anos, já que acima dessa idade já ocorre a imunização.

VACINÔMETRO – Até esta quarta-feira, dia 16 de junho, Assis havia aplicado a primeira dose em 35.696 pessoas e repetido a dose em 15.809. Com 34% da população imunizada com a dose inicial, Assis ocupava a posição 171 no ranking estadual entre os 645 municípios.

ATENÇÃO – A secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, lembra que as pessoas devem comparecer aos postos de vacinação portando um documento com fotografia, CPF e comprovante de residência ou título de eleitor. Ela orienta ainda as pessoas a realizarem, antecipadamente, o cadastro no portal ‘vacinaja’ para agilizar o processo e diminuir o tempo de permanência na fila.

Acompanhe os locais e horários de vacinação em Assis nesta quinta-feira:

DRIVE THRU (Das 9 às 16 horas)

Parque de Exposições FICAR

MANHÃ (Das 8 às 12 horas)

Escola Pequeno Polegar (vila Ribeiro)

Escola ‘Bambalalão’ (Jardim Paraná)

Escola Santilli Sobrinho (vila Marialves)

Escola Aparecida Manoel da Mota (vila Fiuza)

TARDE (Das 13 às 18 horas)

Escola Rubem Alves (Concha Acústica)

CORUJÃO (Das 18 às 21 horas)

Igreja Presbiteriana Independente

Av. Nove de Julho ao lado da Caixa Econômica Federal

Antes das 6 horas, já havia fila perto da ‘FICAR’

420 – Atualizado às 11h47