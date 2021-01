Com adesão total à paralisação, BB deve ficar sem atendimento presencial

O Sindicato dos Bancários de Assis e Região está orientando clientes e usuários do Banco do Brasil a não comparecerem às agências localizadas na avenida Rui Barbosa, em Assis, e nas cidades vizinhas, nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro, por estar prevista uma paralisação ‘contra o desmonte do Banco do Brasil’.

Em assembleia realizada no início da semana, a maioria dos trabalhadores da agência decidiu pela paralisação de 24 horas nesta sexta-feira.

“Como a grande maioria decidiu parar, é possível que não haja trabalhadores para prestarem o atendimento presencial”, acredita o diretor da entidade sindical, Fábio Escobar.

Para ele, a decisão na assembleia “deixa claro à direção do BB e ao Governo Federal que os trabalhadores são totalmente contrários ao plano de reestruturação que prevê o fechamento de 361 unidades do banco, incluindo agências, postos de atendimento e escritórios”, acredita.

Escobar finaliza dizendo que “os funcionários do Banco do Brasil também rechaçam as duas modalidades de Plano de Demissão Voluntária, que têm como meta a dispensa de cerca de cinco mil trabalhadores em todo país”, finalizou o dirigente sindical.