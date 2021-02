Com 21 mortes em 31 dias, janeiro é o pior mês da pandemia em Assis

Fechados os números oficiais da evolução do novo coronavírus em Assis, um balanço feito pelo Jornal da Segunda mostra que janeiro foi o pior mês da pandemia, desde o primeiro caso registrado, em março de 2020.

Nos 31 dias do primeiro mês de janeiro, a Secretaria Municipal da Saúde totalizou 21 óbitos decorrentes de complicações da COVID-19, sendo quatro de assisenses residentes em outros municípios.

Esses números mostram que, somente em janeiro, ocorreu mais de um terço das 59 mortes por conta da doença. Os casos positivos subiram na mesma proporção. Após os 31 dias de janeiro, os registros de pessoas infectadas subiram de 2.605 para 3.771, o que representa 1.166 novos casos.

O mais recente boletim, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde na manhã desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, apontou um crescimento de novos casos e o aumento de internações nos três hospitais da cidade.

Dos 47 hospitalizados, 23 pacientes são de Assis, sendo que 10 encontram-se em leitos de UTIs -seis mulheres e quatro homens- e 13 atendidos em enfermarias -seis mulheres e sete homens. Os outros 24 internados são da região.

Das 17.447 notificações desde o início da pandemia, 12.154 tiveram resultados descartados ou ‘negativos’. Dos 3.829 com teste ‘positivo’, 58 foram registrados nas últimas 24 horas.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, 1.464 pessoas aguardam resultado de exame.

“Entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do Coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa, se possível, e usar máscaras ao sair de suas residências, medida já obrigatória em todo o estado de São Paulo e no município de Assis”, informa e alerta a Secretaria Municipal da Saúde.

