Colisão traseira na SP-270 resulta na morte do ‘guia’ de ônibus e deixa caminhoneiro gravemente ferido

Uma colisão traseira, registrada no início da noite desta segunda-feira, dia 29 de agosto, na rodovia Raposo Tavares, SP-270, em Palmital, resultou na morte do ‘guia’ de um ônibus e provocou ferimentos graves no motorista de um caminhão, que tombou logo após o acidente.

Os dois veículos estavam na pista no sentido capital-interior e o acidente ocorreu no Km 419, próximo ao posto Rota Sul por volta das 19 horas.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o ônibus transportava pessoas que retornavam de compras realizadas durante o dia no Brás, em São Paulo, e bateu na traseira de um caminhão. As causas do acidente são desconhecidas até o momento.

A ocorrência está sendo registrada pela Polícia Militar Rodoviária e por equipes de socorro.

Não há informações sobre identidade das vítimas.

Ônibus envolvido no acidente na SP-270

Imagem: The Brothers