CIVAP oficializa pedido para comprar 1 milhão de vacinas

Nesta quarta-feira, dia 10 de março, o presidente do CIVAP -Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema- e prefeito de Echaporã, Luís Gustavo Evangelista, e o prefeito de Quatá, Marcelo Pecchio, acompanhados do deputado estadual Ricardo Madalena, foram recebidos pelo Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Os representantes dos prefeitos do Vale Paranapanema protocolaram, oficialmente, o pedido do CIVAP para a compra de um milhão de doses de vacinas contra a COVID-19 visando imunizar os cerca de 620 mil habitantes dos 37 municípios consorciados.

Foram protocolados pedidos para a compra dos imunizantes no Instituto Butantan (Coronavac), União Química (Sputnik) e Fundação Osvaldo Cruz (Astrazeneka).

“A vacinação em massa é um desejo dos prefeitos e de toda a comunidade, que anseia pelo fim desta pandemia. Porém, mesmo com a demonstração de interesse de compra, a venda de vacinas é regulada, tendo preferência para aquisição do imunizante o Ministério da Saúde, devido ao Plano Nacional de Imunização”, explicou o CIVAP, em nota encaminhada à imprensa.

No documento protocolado, o CIVAP justifica estar juridicamente habilitado para a compra por ser um consórcio de Direito Público. “Estamos prontos para atender toda e qualquer demanda conjunta dos municípios em compras, seguindo as normas que regem os

processos licitatórios e de transparência pública”, explicaram os prefeitos Luís Gustavo e Marcelo Pecchio, que lideram o grupo.

O CIVAP representa os seguintes municípios: Agudos, Assis, Bastos, Borá, Cândido Mota, Campos Novos Paulista, Cruzália, Duartina, Echaporã, Espírito Santo do Turvo, Fernão, Florínea, Gália, Ibirarema, Iepê, João Ramalho, Lupércio, Lutécia, Manduri, Maracaí, Nantes, Ocauçu, Ourinhos, Oscar Bressane, Palmital, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulista, Paulistânia, Pirapozinho, Platina, Santa Cruz do Rio Pardo, Quatá, Rancharia, Taciba, Sandovalina, Narandiba e Tarumã, totalizando uma população de 620 mil habitantes.

Gustavo, Vinholi, Pecchio e Madalena

Imagem: Reprodução redes sociais

Pecchio e Gustavo protocolando pedido no Butantan