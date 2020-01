Cinco sepultamentos em Assis nesta terça-feira, dia 28 de janeiro

Há cinco sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 28 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Dirce Maria Spera Knuppel, de 80 anos, que morava na avenida Rui Barbosa, no centro da cidade. O corpo está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento da senhora Roza Rosseto Franco, de 83 anos, antiga moradora da rua Dom Pedro I, na vila Adileta. O velório ocorre na Catedral de Assis.

A senhora Aparecida Gomes Ferreira, de 80 anos, que morava no sítio Santo Antônio, na Água da Fortuna, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento não definido pela família.

O senhor José Leal Brito, de 78 anos, morador da rua Senhorinha de Souza, na vila Ribeiro, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento não definido pela família.

O senhor José Jurado Pereira, de 68 anos, que morava na rua Ângelo Gava, 205, está sendo velado na própria residência. O horário do sepultamento não definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!