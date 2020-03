Cidade não terá ônibus aos domingos e linhas serão alteradas em dias de semana

Atenção usuários do transporte coletivo em Assis.

Não haverá ônibus circulando aos domingos e feriados e serão reduzidas as linhas nos dias de semana.

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Serviços, Planejamento e Obras, que administra o serviço do transporte coletivo público.

Apesar de o portal oficial não informar quando a data das mudanças, elas já entraram em vigor nesta quarta-feira, dia 18 de março.

As medidas, segundo o secretário Clóvis Marcelino da Silva, atendem “determinação do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, devido à pandemia do Covid-19, o coronavírus”, e “não haverá nenhum prejuízo, pois foram linhas durante o dia”, explicou.

De segunda a sexta-feira os horários serão reduzidos conforme abaixo:

Linha 01:

Rodoviária/Parque das Acácias.

Horário: bairro 5h50 até as 9h30, após este horário ocorrerá integração com a linha 03 Unip/Inocoop/Distrito Industrial, voltando ao normal às 16h30 até as 19h30; após este horário ocorrerá integração citada;

Linha 03:

Unip/Inocoop/Distrito Industrial.

Horário: bairro 5h50 até as 9h30, após este horário ocorrerá integração com a linha 01 Rodoviária/Parque das Acácias, voltando ao normal às 16h30 até as 19h30; após este horário ocorrerá integração citada, passando a trabalhar como Linha 08: Unip/Rodoviária/Parque das Acácias;

Linha 04:

Assis III/Vila Operária/Pacaembu.

Horário: bairro 5h50 até às 9h30, após este horário ocorrerá integração com a Linha 05 Nova Assis/Jardim Eldorado, voltando ao normal às 16h30 até as 19h30; após este horário ocorrerá integração citada;

Linha 05:

Nova Assis/Jardim Eldorado.

Horário: bairro 5h50 até as 9h30, após este horário ocorrerá integração com a Linha 04 Assis III/Vila Operária/Pacaembu, voltando ao normal às 16h30 até as 19h30, após este horário ocorrerá integração citada, passando a trabalhar como Linha 09: Nova Assis/Assis III;

Linha 02:

Xereta/Vila Claúdia;

Permanece com horários inalterados.

Linha 06:

Clube São Paulo/Parque Colinas;

Permanece com horários inalterados.

Linha 07:

Jardim Paraná/Vila Progresso/Parque Universitário

Permanece com horários inalterados.

SÁBADO – Aos sábados, as linhas 01, 03, 04 e 05 irão circular até as 9h30.

Após esse horário, elas integrarão nas linhas 08 e 09 até às 19h30.

As Linhas 02 – Xereta/Vila Claúdia; Linha 06 – Clube São Paulo/Parque Colinas; Linha 07 – Jardim Paraná/Vila Progresso/Parque Universitário permanecem com seus horários, porém com encerramento às 19h30.

HIGIENE – A Prefeitura Municipal garante que todos os veículos serão higienizados conforme protocolos dos órgãos de Saúde.