Cidade já tem 295 pessoas curadas de COVID e reduz ocupação hospitalar

O boletim oficial divulgado pela Prefeitura Municipal de Assis na manhã desta sexta-feira, dia 10 de julho, com base em números transmitidos pela Vigilância Epidemiológica, pode ser considerado como ‘animador’.

Dos 341 casos confirmados de COVID-19 no município, 295 são considerados pacientes ‘curados’. Uma taxa próxima de 90% de recuperação.

Desse total de infectados, 31 pessoas, entre elas o prefeito José Aparecido Fernandes (foto), estão em “isolamento domiciliar”, sendo monitoradas pelas equipes de saúde.

A nota triste continua sendo o número de 15 óbitos confirmados oficialmente de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia e mais duas mortes com causas em investigação, aguardando resultado de exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz.

Segundo a divulgação nesta sexta-feira, 440 pessoas ainda aguardam resultado de exames realizados.

Outro dado, que também pode ser considerado ‘alentador’ no boletim divulgado nesta sexta-feira, numa comparação com os números dos últimos dias, é a queda de leitos ocupados por pacientes com COVID-19.

O número, que já chegou a 17 dois dias atrás, caiu pela metade. São oito hospitalizados.

Segundo dados oficiais da Vigilância Epidemiológica “duas pacientes encontravam-se internadas no NAR -Núcleo de Atendimento Referenciado- do Hospital Regional, duas mulheres em Unidade de Terapia Intensiva e mais três em enfermaria, além de um homem, também atendido em UTI.

A Secretaria Municipal de Saúde prefere omitir informações sobre as idades dos pacientes e os locais de internação.

Diferente da maioria dos municípios, que informam a posição dos casos todos os dias de semana, em Assis não há divulgação desses números aos sábados e domingos. O próximo boletim sobre os casos de COVID-19 em Assis só será divulgado na manhã da próxima segunda-feira, dia 13.

PREFEITO – O prefeito municipal de Assis, José Aparecido Fernandes, do PDT, com resultado ‘positivo’ para COVID-19 anunciado no sábado, dia 4 de julho, e que havia sido internado na manhã de segunda-feira, dia 6, na Santa Casa de Misericórdia de Assis, atendendo recomendação do médico Wilson Luís de Oliveira, recebeu alta hospitalar na tarde desta quinta-feira, dia 9, e iniciou a fase de ‘isolamento domiciliar’.

O portal oficial da Prefeitura informou que, de acordo com o médico infectologista Wilson Luis, o quadro do prefeito ‘teve boa evolução’. “Clinicamente ele está bem, já passou do período de gravidade. Os resultados dos exames radiológicos e a tomografia surpreenderam a todos. Foi fantástica a evolução dele e estava em condição de alta hospitalar e deve cumprir o resto do isolamento em casa, com todos os cuidados e prevenções”, informou o médico, de acordo com a nota oficial.

Na manhã desta sexta-feira, dia 10, Fernandes usou sua página pessoal numa rede social para informar que ‘encontra-se bem’, mas fez um novo pedido à população para que “se proteja usando máscaras e saindo apenas se for necessário”.

Escreveu Aparecido Fernandes: “Passei bem a noite e continuo fazendo o isolamento domiciliar determinado pelo médico. Continuo de casa acompanhando os andamentos da Prefeitura, porque nossa cidade não pode parar! Fiquem com Deus e continuem orando por mim e pelos que são acometidos por essa doença terrível. Se cuidem, usem máscaras e só saiam de casa de for realmente necessário. Grande abraço!”, escreveu.

Estava programada para o final da tarde, uma entrevista do prefeito nos estúdios da rádio Difusora de Assis em uma série de sabatinas aos pré-candidatos a prefeito, mas ele encaminhou uma carta justificando sua ausência em razão do período de recuperação.

Prefeito José Fernandes recebeu alta hospitalar na quinta-feira