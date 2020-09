Cerimônia em aeroporto marca a entrega de cinzas de Adilson Silva

Em comovente cerimônia, que paralisou as atividades por alguns minutos no saguão de um dos maiores aeroportos do mundo, aconteceu a entrega das cinzas do assisense Adilson José da Silva à família.

Um vídeo mostra uma funcionária da empresa aérea Lufhtansa -onde Adilson trabalhava- caminhando pelo saguão do Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, com a urna envolta com a bandeira do Brasil contendo as cinzas do assisense.

Num silêncio incomum para o local, sempre movimentado com o trânsito diário de milhares de usuários do transporte aéreo, a funcionária caminha, a passos lentos, sendo observada por dezenas de trabalhadores que seguram uma flor.

Na sequência, a urna é entregue aos familiares do assisense, que, minutos depois, embarcam para o Brasil.

MORTE – Adilson José da Silva, de 60 anos, morava na Alemanha há mais de 35 anos. Em Assis, sempre morou com a família na vila Adileta, tendo trabalhado no jornal Voz da Terra e na Prefeitura Municipal de Assis.

Nos últimos anos, Adilson acompanha a construção de sua nova residência, num condomínio nos altos da avenida Rui Barbosa, onde planejava morar com a família após sua aposentadoria.

Adilson morreu após sofrer uma queda no seu apartamento, que pode ter afetado o cérebro. Dias antes, ele já tinha sofrido um grave acidente durante o percurso que fazia de bicicleta, lesionando os braços e ‘batido’ a cabeça.

Adilson chegou a ser internado na UTI de um hospital em Frankfurt, mas não resistiu e teve a morte confirmada no dia 19 de agosto.

Funcionária segura urna contendo as cinzas de Adilson