Cemitério de Assis realiza mais dois sepultamentos por mortes suspeitas de COVID

A administração municipal do Cemitério da Saudade, em Asis, foi orientada e providenciar mais dois sepultamentos nesta quinta-feira, dia 9 de julho, de pessoas que morreram com suspeita de terem sido infectadas pelo novo coronavírus.

Por precaução e segurança, as autoridades médicas recomendaram ao administrador do cemitério, Fabiano Cavalcante, que os sepultamentos ocorram de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde. Nesses casos, os coveiros usam roupas especiais e equipamentos de proteção individual.

Funcionários da funerária também trabalham com equipamentos especiais de proteção e a urna permanece lacrada.

Não há velório e só alguns familiares têm autorização para acompanharem o cerimonial fúnebre do sepultamento à média distância.

Se forem confirmadas mais essas duas mortes com causas de COVID-19, Assis passaria a contabilizar 16 mortes desde o início da pandemia.