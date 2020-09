Cemitério busca familiares de pessoas sepultadas em túmulos abandonados

Uma das cenas mais degradantes do Cemitério Municipal da Saudade pode estar com os dias contados.

A administração do local, após uma pesquisa nas mais de 45 milhares de jazigos existentes na área, está à procura de familiares de pessoas sepultadas em túmulos abandonados.

A lista é grande.

Pelo menos 35 sepulturas não têm familiares ou responsáveis cadastrados para serem contactados pela Administração do Cemitério Municipal.

Diante das dificuldades para localizar familiares ou responsáveis desses jazigos em péssimo estado de conservação, o administrador do local, Fabiano Cavalcante, solicitou que a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços publicasse um edital para tornar pública essa busca.

Segundo Cavalcanti, de acordo com a Lei Municipal 4.407, publicada em 2004, instituindo o ‘Regulamento dos Cemitérios e Serviços Funerários’, os responsáveis podem ser ‘notificados’ pelo edital sobre as concessões particulares que estejam desocupadas, sem edificação regulamentar ou ainda em estado de abandono ou ruína.

A publicação do edital é o último instrumento administrativo encontrado para que os responsáveis compareçam na administração do Cemitério Municipal da Saudade, no prazo de 30 dias, a contar do anúncio público ‘sob pena de revogação das referidas concessões, caso não sanadas no prazo as irregularidades verificadas’, advertiu Cavalcanti.

A relação das pessoas sepultadas, cujos familiares estão sendo procurados pelo Cemitério Municipal da Saudade, é a seguinte:

1 – Maria Araújo Tucunduva

2 – Maria Furlan

3 – Tereza Rabello Marques

4 – Benedito Nunes de Oliveira

5 – Luiza Teodoro Soares

6 – Valdeci Alexandrino Dultra

7 – Benedito Paes de Camargo

8 – Aparecido Paes de Camargo

9 – José Luiz Claro de Oliveira

10 – Pedro Rodrigues da Silva

11 – Edgard Prata

12 – Marlene Teodora Gomes

13 – Argemiro Ventura da Silva

14 – Walter J. dos Santos

15 – Clarice Ferreira

16 – José Cezar de Oliveira

17 – Maria Divina Ferreira

18 – Juventina Arruda Santana

19 – Francisco Moreira Duarte

20 – Aracy Corrêa Cirino

21 – Leonice da Silva

22 – Genalda Dias dos Santos

23 – Inês de Almeida Fernandes

24 – José Carlos de Góes Artigas

25 – Antônio Gerônimo de Moraes

26 – Antônio Pinto de Carvalho

27 – Rubens de Souza Dias

28 – Salustino Ribeiro da Silva

29 – Maria Mateia de Oliveira

30 – Nair Polentini Mariano

31 – João Nunes Nogueira

32 – Maria de Lourdes Richti

33 – Elias Jorge

34 – Maria Daise Moraes

35 – Benedito Pereira da Silva

Um dos túmulos abandonados