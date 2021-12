Cartelas do Hiper Saúde, com prêmio de R$ 1 milhão, podem ser adquiridas até as 14 horas

Podem ser adquiridas, até as 14 horas desta sexta-feira, dia 24 de dezembro, em alguns pontos de venda em Assis, as cartelas do Hiper Saúde Bauru, que terá o prêmio principal de R$ 1 milhão no sorteio deste domingo, dia 26 de dezembro.

A informação foi confirmada por Lauro Valim, representante da empresa na região: “De fato, em alguns pontos, as cartelas ainda estarão sendo vendidas até as 14 horas”, disse.

O sorteio do Hiper Saúde Bauru acontece no domingo, dia 26 de dezembro, e será transmitido pelas TVs SBT e Record.

Antes do prêmio principal de R$ 1 milhão, serão sorteados R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 30 mil.

Além disso, serão 50 ‘Hiper Giros da Sorte’ com prêmios de R$ 5 mil, totalizando R$ 250 mil.

No geral, serão sorteados R$ 1.310.000,00 em prêmios neste domingo.

As cartelas ainda podem ser encontradas, até as 14 horas desta sexta-feira, nos seguintes pontos de venda em Assis:

Banca na avenida Rui Barbosa (em frente a Catedral)

Avenida Max

Avenida Premium

Açougue Modelo (Av. Armando Sales)

Supermercado Avenida (Davi Passarinho)

Supermercado SuperBom (Av. Abílio Duarte de Souza)

Lotérica (Av. Nove de Julho)

Ambulantes e autônomos

Não perca o prazo e adquira o seu Certificado de Contribuição.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.