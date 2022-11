Cartelas a R$ 5,00 do Hiper Saúde podem ser compradas até sábado

Semana de black friday no Hiper Saúde Bauru.

Até a tarde deste sábado, dia 25 de novembro, podem ser adquiridas cartelas do sorteio do próximo domingo, dia 27 de novembro, por apenas R$ 5,00.

Mesmo com o valor reduzido do Título de Capitalização, os prêmios do sorteio são bastante atrativos.

Nos três primeiros sorteios, o prêmio será R$ 10 mil.

No quarto sorteio, o prêmio será um veículo Creta, Action, avaliado em R$ 120 mil e mais um prêmio em dinheiro no valor de R$ 60 mil.

Além desses atrativos sorteios, haverá 20 rodadas do super ‘Giro da Sorte’, com prêmios de R$ 1,5 mil por rodada.

GANHADOR – No sorteio do último final de semana, realizado dia 20 de novembro, mais um assisense foi contemplado no ‘Giro da Sorte’.

Paulo Mathias, que mora na vila Nova Santana, adquiriu a sua cartela com Patrícia Beshara, no Supermercado Avenida Premium, e foi o premiado na 14ª rodada. Ele ganhou R$ 1,5 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Paulo Mathias e a vendedora ‘pé quente’ Patrícia Beshara