Cartela comprada em Assis é premiada com R$ 50 mil do Hiper Saúde Bauru

O maracaiense Carlos Roberto de Souza ganhou R$ 50 mil do Hiper Saúde Bauru no sorteio realizado neste domingo, dia 13 de junho. Ele adquiriu a sua cartela no ponto de venda do ‘Supermercado Neves’, na avenida Vereador Davi Passarinho, na vila Prudenciana, em Assis, e foi contemplado no terceiro sorteio.

Na manhã desta segunda-feira, Carlos Roberto esteve na sede do Hiper Saúde, em Bauru, para receber o seu prêmio em dinheiro.

O prêmio principal de R$ 500 mil foi sorteado para Valdemar Francisco Conceição, que mora na cidade de Botucatu.

ASSIS – Três assisenses foram premiados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’.

João Ramos, morador da avenida Rui Barbosa, ganhou na segunda rodada e faturou R$ 3 mil.

Lúcia Bernadete Spricido Rabassi, que que mora na rua João Ribeiro, na vila Ribeiro, e comprou sua cartela no ‘Correspondente Bancário Aqui Mais’, foi sorteada na 18ª rodada e também ganhou R$ 3 mil.

Na 41ª rodada, foi contemplada a assisense Rosimeire Ebes Cipriano dos Santos, moradora da avenida Romão Cuenca Borrego, no Jardim Eldorado. Ela adquiriu sua cartela na ‘Dom Útil’ e ganhou R$ 3 mil.

Teve mais moradores da região de Assis comemorando prêmios do Hiper Saúde Bauru no sorteio deste domingo.

Adão Rodrigues Pereira, de Oscar Bressane, e Anderson José Viana, de Salto Grande, foram contemplados no ‘Giro da Sorte’ e ganharam, cada um, o prêmio de R$ 3 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Ganhadores do Hiper Saúde Bauru