Carro cai em ribanceira e motorista fica ferida em C. Mota

Mais um acidente na rodovia SP-266, Fortunato Petrini, na zona rural de Cândido Mota.

Na madrugada desta sexta-feira, dia 25 de setembro, por volta da 1h30 da manhã, uma mulher conduzia seu veículo Hyundai HB-20, placas de Cândido Mota, branco, no sentido Cândido Mota ao distrito do Frutal do Campo, quando, por razões a serem esclarecidas, ela perdeu o controle da direção, chocou-se contra um barranco e caiu numa ribanceira.

Com ferimentos considerados ‘leves’, a motorista residente em Cândido Mota foi socorrida e levada para a Santa Casa de Cândido Mota.

Acidente aconteceu na vicinal Fortunato Petrini