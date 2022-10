Canil da PM, Bombeiros, Polícia Civil e voluntários iniciam buscas no Parque Buracão por idosa desaparecida

Tiveram início na manhã desta sexta-feira, dia 7 de outubro, no Parque do Buracão, as buscas pela senhora Maria José da Silva Floter, de 73 anos, que sofre de Alheimer e está desaparecida desde o dia 24 de setembro, quando deixou sua residência na rua Santa Cecília e não foi mais vista.

As buscas contam com a equipe do Canil da Polícia Militar, soldados do Corpo de Bombeiros, uma investigadora da Polícia Civil e voluntários de Marília, que vieram à cidade para colaborar com a família.

Algumas peças de roupas da mulher foram entregues à equipe do Canil e devem auxiliar na pesquisa do cão farejador ‘Vandu’.

A filha de Maria José, Fernanda Floter, está acompanhando as buscas, que devem prosseguir durante todo o dia, percorrendo toda a margem do córrego do Jaú, até o Conjunto Habitacional Assis III.

Como algumas câmeras de monitoramento próximas à residência de Maria José registraram ela passando pela Travessa Padre Beline, próximo ao Parque Buracão, e horas depois, ela teria sido vista numa casa da rua Ipiranga, na vila Maria Isabel, todo esse caminho percorrido por ela será vasculhado.

Policiais e a filha de Maria José, Fernanda (blusa verde), antes das buscas

Imagem: Repórter Sidney Fernandes