Caminhão tomba na rotatória da FEMA

Um caminhão carregado com mandiocas tombou ao tentar contornar uma rotatória na avenida Getúlio Vargas, em frente a Fundação Educacional do Município de Assis -FEMA. A carga ficou espalhada no asfalto, mas o motorista saiu ileso.

O acidente ocorreu no início da manhã, por volta das 9 horas, nesta segunda-feira, dia 1º de agosto.

O motorista contou ter saído de Arco Íris e tinha como destino a cidade de Cândido Mota, onde entregaria a carga.

Agentes do Departamento Municipal de Trânsito sinalizaram o local e orientaram os motoristas a usar rotas alternativas até que o caminhão fosse destombado e a carga retirada do asfalto.

Caminhão tombou na rotatória da FEMA

Imagem: The Brothers