Bloco ‘Saci tá manco’ fecha o carnaval neste sábado

No calendário, o carnaval terminou na terça-feira, dia 25 de fevereiro, mas, em Assis, o ‘Reinado de Momo’ acaba neste sábado, com o cortejo do bloco ‘Saci tá manco’.

Os foliões prometem ‘curar a ressaca’ do Carnaval neste sábado, dia 29 de fevereiro, a partir das 20 horas, com a concentração na praça São José Operário, na vila Operária.

De lá, os foliões farão um cortejo até a praça São Benedito e voltarão ao ponto inicial, embalados por antigas marchinhas de carnaval.

A organização do bloco sugere que os foliões participem fantasiados.

Saci tá manco será na V.O. neste sábado