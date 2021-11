Basquete de Assis vai à Sorocaba em busca da vitória para forçar terceiro confronto; Tatuí está na final

A equipe de basquete de Assis viaja para Sorocaba nesta segunda-feira, dia 29 de novembro, com a missão de vencer a partida contra a Liga Sorocabana e reverter a vantagem nas semifinais do Campeonato Paulista da 1ª Divisão.

Com a derrota por 82 a 67, sofrida na noite de quinta-feira, dia 25, na quadra do Assis Tênis Clube, no primeiro confronto da série melhor-de-três contra a equipe de Sorocaba, o time dos técnicos Alexandre Saraiva o ‘Alê’, e Wilson Azarias, o ‘Wilsão’, precisa vencer o segundo confronto nesta segunda-feira, às 19 horas, para forçar o terceiro e decisivo confronto, já programado para a terça-feira, dia 30, no mesmo ginásio Clube União Recreativo, às 19 horas, caso seja necessário.

Se a Liga Sorocabana conseguir o segundo triunfo contra os assisenses e garante vaga para decidir o título da competição estadual contra o Clube de Campo de Tatuí.

TATUÍ – Com duas vitórias (sábado e domingo), o Clube de Campo de Tatuí reverteu a vantagem de Pindamonhangaba e ficou com a vaga na decisão do Campeonato Paulista da 1ª Divisão.

No primeiro confronto, jogando em seu ginásio, Pindamonhangaba havia vencido por 62 a 52.

No segundo embate, sábado, em Tatuí, o time da casa empatou a série ao vencer por 61 a 55.

No terceiro e decisivo confronto, no domingo à tarde, nova vitória de Tatuí pelo placar de 53 a 45.

PARCERIA – O time de basquete de Assis é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e ANBA -Associação Novo Basquete Assis-, e conta com as parcerias da Webby Internet, SEST SENAT, Liga de Basquete Centro Oeste Paulista -LBC-, FEMA, Evolua Reabilitação, X-Ploud Academia, Laboratórios Furlan, Lanchorante da Cris, Mary Hill, TV Viena e Seven Marketing Digital.

Os jogos do time de basquete de Assis são transmitidos pelas redes sociais da TV Viena e Basquete Assis.

Sorocaba surpreendeu Assis na quadra do Tênis Clube

Imagem: Divulgação