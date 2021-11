Basquete de Assis perde em Sorocaba e está eliminado

A equipe de basquete de Assis está eliminada do Campeonato Paulista da 1ª Divisão.

O time dos técnicos Alexandre Saraiva, o ‘Alê’, e Wilson Azarias, o ‘Wilsão’, que havia perdido o primeiro confronto da série melhor-de-três contra a Liga Sorocabana, na quadra do Assis Tênis Clube na semana passada, viajou para Sorocaba nesta segunda-feira com a missão de vencer a segunda partida para forçar o terceiro e decisivo jogo. No entanto, a equipe assisense acabou sendo derrotada por 79 a 70, com parciais de: 25 a 18 (Sorocaba), 26 a 17 (Sorocaba), 20 a 13 (Assis) e 15 a 15.

Na partida disputada no ginásio Gualberto Moreira, na noite desta segunda-feira, os principais pontuadores de Assis foram: Jow e Cerimelli (13), Ygor Viana (10), e Hugo Bermejo (08).

Com esse resultado, Tatuí e Sorocaba decidirão o título do Campeonato Paulista da 1ª Divisão.

PARCERIA – O time de basquete de Assis é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e ANBA -Associação Novo Basquete Assis-, e conta com as parcerias da Webby Internet, SEST SENAT, Liga de Basquete Centro Oeste Paulista -LBC-, FEMA, Evolua Reabilitação, X-Ploud Academia, Laboratórios Furlan, Lanchorante da Cris, Mary Hill, TV Viena e Seven Marketing Digital.

O basquete de Assis sofreu a segunda derrota em Sorocaba

Imagem: Arquivo