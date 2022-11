Bancos terão horários especiais em dias dos jogos do Brasil na Copa

O presidente do Sindicato dos Bancários de Assis e Região, Fábio Escobar (foto), confirmou nesta terça-feira, de 21 de novembro, os horários especiais de atendimento ao público nas agências bancárias de todo o país nos dias em que a seleção brasileira jogar na Copa do Mundo 2022, que será disputada no Catar a partir deste domingo, dia 20 de novembro.

A estreia do Brasil será nesta quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia, às 16 horas. Neste dia, as agências bancárias funcionarão das 9 às 14 horas.

O segundo confronto do Brasil, contra a Suíça, acontecerá na segunda-feira, dia 28 de novembro. Naquela data, explicou Escobar, os bancos funcionarão das 8h30 às 11h30.

No terceiro compromisso do Brasil na primeira fase, dia 2 de dezembro, às 16 horas, contra Camarões, o funcionamento das agências bancárias será das 9 às 14 horas.

Se o Brasil for classificado para as outras fases, serão mais um ou dois dias úteis com jogos, dependendo da classificação no grupo.

Fábio Escobar do Sindicato dos Bancários