Bancário apela ao prefeito para que feche as agências

Um funcionário do Banco do Brasil decidiu fazer um apelo público ao prefeito José Aparecido Fernandes para que ele feche as agências bancárias na cidade.

Com 11 anos na profissão, Luís Manoel Fernando Gomes (foto) conta que 2020 está sendo, sem dúvida, o “pior deles”, por conta do drama enfrentado, semanas atrás, quando sepultou um colega, vítima de H1N1 e, segundo ele, ter presenciado o drama de outros trabalhadores da mesma agência com suspeita de contágio do mesmo vírus.

Não bastasse o medo na agência onde ele atua, a notícia de quem um colega de profissão, de outra instituição bancária -Itaú-, teria sido internado na UTI de um hospital particular com suspeita de coronavírus, aumentou seu pânico.

Diante do novo risco, o Sindicato dos Bancários decidiu pedir a interdição da agência, o que acabou ocorrendo nesta terça-feira, dia 24.

Mesmo assim, o funcionário do Banco do Brasil decidiu fazer o apelo, através de sua página numa rede social, para que o prefeito feche todas as agências bancárias na cidade.

Leia o desabafo do bancário Luís Manoel Fernando Gomes:

“Para conhecimento geral do pessoal da rede social Facebook, antes de julgar uma classe, procure saber o que ela vem passando.

Trabalho no Banco do Brasil faz 11 anos e esse, com certeza, é o pior que já passamos.

Recentemente, perdemos um amigo que trabalhava com a gente por conta de um surto de H1N1.

Na quarta-feira ele estava lá, todo sorridente, trabalhando com a gente. Na segunda-feira seguinte, sepultamos ele, com a incerteza do contágio para os demais colegas.

Pois isso aconteceu. Tivemos mais 4 casos confirmados dentro da agência.

Em Assis, o drama dos colegas do banco Itaú não é diferente.

Não sei ainda se trata-se de Corona ou H1N1, a agência esta interditada, e há colegas doentes.

De qualquer forma, mostra como estamos vulneráveis nesse momento tão delicado.

Seu boleto pode ser pago com débito em conta.

Seu cheque pode ser depositado.

Seu crédito/investimento/extrato pode ser tirado pelo aplicativo dentro de sua casa ou, no pior das hipóteses, nos terminais de auto-atendimento, fora de horário de atendimento bancário.

Estamos na luta!

Eu com mais oito colegas estamos presentes na agência, realizando serviços essenciais.

Amo o que faço, porém o risco é iminente.

Antes de julgar uma classe, faça uma reflexão.

Temos nossa família nos esperando em casa.

Prefeito José Fernandes, por favor, feche os bancos.”