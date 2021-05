Bairro ‘Pacaembu’ terá Associação de Moradores

Um grupo de moradores de um dos mais recentes conjuntos habitacionais de Assis, o ‘Jardim Nossa Senhora de Fátima’, conhecido popularmente por ‘Pacaembu’, em alusão à empresa que planejou e construiu o empreendimento imobiliário na cidade, está se organizando para eleger seus representantes.

Após discutir essa possibilidade, o grupo decidiu criar uma associação no bairro.

O primeiro passo dado foi convocar os habitantes para constituir, de maneira oficial, a entidade. O encontro, em formato virtual, está marcado para a próxima terça-feira, dia 1º de junho, às 19h30.

Acompanhe os detalhes do edital.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM NOSSA SENHORA DE

FÁTIMA

Faz-se saber, a todos os moradores que compõem os III módulos do

Jardim Nossa Senhora de Fátima que no próximo dia 1º de junho de

2021, terça feira, às 19h30, haverá Assembléia Geral

Extraordinária online na plataforma zoom, com link

https://bit.ly/assocmoradores e senha enviados pelo whatsApp para

fim especial de tratarmos dos seguintes assuntos:

1- Constituição da Associação;

2- Ata da Assembléia;

3- Aprovação Estatuto Social;

4- Apresentação de chapa e abertura para composição de novas

chapas

Assis, 24 de maio de 2021.

Bairro Nossa Senhora de Fátima

Imagem aérea: Mundozinho