Avenida Rui Barbosa registra a segunda morte no trânsito em duas semanas

A avenida Rui Barbosa voltou a ser palco de mais um grave acidente de trânsito com registro de vítima fatal.

Por volta do meio-dia desta quinta-feira, dia 13 maio, uma idosa de 79 anos de idade foi atropelada por um veículo quando cruzava a Rui Barbosa, na esquina com a rua Sebastião Leite do Canto.

Gravemente ferida, a vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- e removida ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Assis, onde não resistiu e morreu, pouco antes das 14 horas.

A condutora do veículo envolvido no acidente seria ouvida pela polícia.

O corpo da vítima, senhora Kieco Tobita, foi levado ao Instituto Médico Legal, onde foi submetido ao exame necroscópico.

O velório acontece na manhã desta sexta-feira, dia 14, na sala 7 do Centro Funerário São Vicente. O Cemitério Municipal da Saudade não definiu o horário do sepultamento.

OUTRO – Na madrugada do dia primeiro de maio, a avenida Rui Barbosa teve um outro acidente, que resultou na morte da psicóloga Maria Flávia Camoleze, de 26 anos.

Ela era passageira de um veículo que participava de um ‘racha’ -disputa de corrida não autorizada- e chocou-se violentamente contra a parede de um prédio, na curva que liga a principal avenida da cidade à rua José Teodoro, na vila Xavier.

Acidente na Rui Barbosa resultou em morte

Imagem: Reprodução redes sociais